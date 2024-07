Caso Chiesa domani tornerà in campo con la Juventus | si apre un clamoroso scenario legato al Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le vacanze sono terminate anche per Federico. Dopo il matrimonio, l’esterno dellaè pronto a tornare alla Continassa. La nuova stagione è ormai alle porte, e le diverse compagini stanno effettuando la preparazione nei rispettivi luoghi. Tra le società più attive, c’è senza dubbio lache ha accolto alla grande Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha ridato il giusto entusiasmo al club, ma al tempo stesso si è reso anche protagonista di alcune decisioni importanti. Tra queste, c’è senza anche l’idea legata al futuro di Federico. L’esterno italiano, dopo anni al centro del progetto bianconero, sarebbe finito sul mercato. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025, e non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Al momento, la situazione appare molto delicata e la società avrebbe deciso di cedere il giocatore.