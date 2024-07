Carpi la scelta per l’attacco Piace Gerbi della Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Davide SettiOggi in casaè il giorno di Simone Saporetti, ma non solo. L’attaccante ravennate è atteso in città per le visite mediche, la firma sul contratto e il primo allenamento, dopo il blitz in Riviera di venerdì sera da parte del patron Claudio Lazzaretti. Saporetti sarà il quarto tassello delbiancorosso, ma non l’ultimo. In queste ore radiomercato ha infatti accostato alil profilo di Erik, prima punta di fisico e tecnica classe 2000 di proprietàdoria, su cui i biancorossi si stanno muovendo sottotraccia da un paio di settimane.è appena rientrato in blucerchiato dopo la stagione in prestito al Lumezzane, dove ha giocato 26 gare (23 da titolare) segnando 3 reti con un assist, perno centrale del tridente nel 4-3-3 di mister Arnaldo Franzini, che ha riportato il ’Lume’ ai playoff dopo una vita.