Call of Duty | Modern Warfare 3 su Xbox Game Pass un noto leaker ha rivelato la data di uscita?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alcune nuove indiscrezioni spuntate in rete proprio in queste ore riportano cheof3 arriverà sutra pochi giorni, precisamente nel corso della giornata del 24 luglio 2024. A confermare queste indiscrezioni è stato principalmente Insider Gaming, portale online di Tom Henderson dove la redazione del sito hadi essere stata in grado di confermare con le loro fonti che il terzo capitolo della celeberrima serie didi Activision è ormai pronto a fare il suo debutto sul servizio in abbonamento di Microsoft tra ormai poche ore.