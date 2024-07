Calcio a 7 Partite avvincenti al torneo di Arpiola Pettazzoni e Fomov protagonisti al Memorial Caldi-Ruzza-Lucchetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Veste lo sfarzoso abito di gala, il campo parrocchiale didove lo spettacolo nell’ottavodia 7 è garantito e diventato anche sede di appuntamenti per ilmercato dei dilettanti. M vediamo i risultati. Il Monti soffrendo, e non poco, sconfigge i pizzaioli del Menhir (8-6). Matador della serata(4 gol): a segno anche Cresci (3), Giubbani, Bertolini (2), Bellacci, Gabrielli Luca; Mori e Tosi. Esplosiva ed emozionante la partita fra gli arredatori della Marconi che battono i cooperativisti del Mulazzo per 2-1, con reti di Cham (2) e. Ottimi contenuti mettono in visione New Car/Bar Arianna e Sisal Match Point partita finita giustamente 1-1 (gol di Salvi e Ruffini). Infine, i pontremolesi del Moro vanno in gol 9 volte contro il Real Marocco (9-1).