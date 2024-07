Bonucci elogia Conte | Una botta d’adrenalina per il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Parole al miele quelle dell’ex difensore della Juventus Leonardoper il tecnico delAntonio. Il ritiro non ha spento la passione di Leonardoper il calcio e per i suoi protagonisti. L’ex difensore di Juventus e Milan ha recentemente espresso grande ammirazione per il nuovo allenatore del, Antonioha concesso un’intervista esclusiva a ‘Il Mattino’, durante la quale ha sottolineato il valore dicome catalizzatore di successo. “Con Antonioè stato amore”, ha dichiarato, riflettendo sulle sfide superate insieme. “Sa tirare fuori il meglio dai suoi uomini, trasformando la qualità individuale in energia collettiva. È un martello che spinge al massimo”. Il commento dinon è stato solo lode personale, ma anche una prospettiva sul futuro delsotto la guida di