Avellino dieci gol all’Atletico San Gregorio | primo sigillo per Sounas

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTermina con il risultato di 10-0 l’ultimo test congiunto per l’. La squadra di Michele Pazienza ha battuto l’Atletico San. In gol, neltempo, Russo e De Michele, entrambi autori di una doppietta. Nella ripresa gioia per il neo arrivato, Gori, Maisto (doppietta), D’Ausilio e Llano. All’appuntamento è mancato Iannarili a causa di un affaticamento muscolare. Ora ultimi giorni di ritiro per l’nel ritiro di SanMagno. Sabato si torna al Partenio-Lombardi quando andrà in scena il secondo “Memorial Sandro Criscitiello”. Sarà l’occasione per presentare le nuove divise per la stagione 2024/2025. L’affronterà in amichevole il Crotone, squadra decisamente più impegnativa rispetto agli ultimi tre.-Atletico San10-0P.T.