Addio a Giuseppe Consolo | giurista e uomo politico

(Di lunedì 22 luglio 2024), rinomato avvocato e figura di spicco della politica italiana, è scomparso il 21 luglio 2024 all’età di 76 anni.ha lasciato un’impronta indelebile sia nel campo legale che in quello, essendo stato un parlamentare di Alleanza Nazionale e un influente. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i colleghi e nel mondoitaliano.ha iniziato la sua carriera come avvocato penalista, distinguendosi rapidamente per le sue competenze e il suo impegno. Nel corso degli anni ha rappresentato numerosi casi di grande rilevanza, diventando uno dei legali più rispettati e ricercati in Italia. La sua expertise nel diritto penale e la sua dedizione alla giustizia gli hanno valso un’ampia stima sia dai colleghi che dai clienti.