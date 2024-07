Trump primo comizio dopo l’attentato e Biden nel mirino | E’ stupido democratici disperati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – “Sono qui solo per la grazia di Dio, non dovrei essere qui”. Donaldtorna a tenere unad una settimana dalsubìto sabato scorso a Butler, in Pennsylvania. L’ex presidente, colpito all’orecchio destro da un cecchino poi ucciso dal Secret Service, sale sul podio di Grand Rapids, in Michigan. Nel discorso, una serie di stoccate a Joe, definito sostanzialmente uno, visto il “quoziente intellettivo basso”., preceduto dal candidato vicepresidente JD Vance, viene accolto da migliaia di persone che hanno preso posto nell’arena con ore di anticipo rispetto all’inizio dell’evento indoor. All’orecchio destro, la vistosa fasciatura esibita nei giorni scorsi è stata sostituita da un cerotto di dimensioni ridotte.