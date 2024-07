Telecamere astigmatiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Urge una visita oculistica per ledi Area B. Secondo quanto raccontato da un cittadino dell’hinterland, infatti, farebbero fatica a distinguere i ‘3’ e i ‘5’ quando leggono i numeri delle targhe. Un astigmatismo elettronico che al signore di Cerro al Lambro è costato due multe in meno di un anno, ovviamente contestate. “E il mio non è un caso isolato”, assicura. Automobilisti attenzione, quindi: il grande fratello è implacabile ma non infallibile.