Superbike oggi in tv GP Repubblica Ceca 2024 | orari Superpole Race e gara-2 programma TV8 e Sky

(Di domenica 21 luglio 2024) Procede senza soluzione di continuità il Mondialedi. Dopo il fine settimana a Donington il paddock si sposterà subito in quel di Most, circuito che ospiterà il GP della, sesto appuntamento del calendario. LA DIRETTA LIVE DI-2 DIALLE 11.00 E ALLE 14.00 Inutile dire che il grande protagonista sarà sempre lui, Toprak Razgatlioglu, reduce da due triplette consecutive che gli hanno permesso di salire a quota 241 punti in classifica, esattamente 41 lunghezze in meno del ducatista Nicolò Bulega, secondo davanti ad Alvaro Bautista, leggermente più staccato a quota 186. Non sarà facile contenere la furia del turco in sella alla BMW. Proprio l’anno scorso infatti nel circuito ceco Razgatlioglu vinse la-2, strappando il secondo posto in-1.