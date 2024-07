Ranking ATP Race | Berrettini irrompe in top40 È il quarto italiano nel 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Matteoconquista lo Swiss Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 disputato sulla terra outdoor elvetica di Gstaad: l’azzurro incamera 250 punti netti nellaTo Turin, classifica che considera i tornei disputati nel solo anno solare. L’azzurro, oltre ad incassare 250 punti, portandosi così da quota 615 a quota 865, guadagna anche 14 posizioni e sale dal 54° al 40° posto, diventando iltennista in Italia nel, alle spalle soltanto di Jannik Sinner, 1° con 6200, Lorenzo Musetti, 14° con 1920, e Luciano Darderi, 26° con 1078., infatti, in un colpo solo scavalca in graduatoria sia Flavio Cobolli che Matteo Arnaldi: il primo guadagna comunque una posizione rispetto alla settimana scorsa e si porta in 43ma piazza con 790, mentre il secondo perde 5 posti e scivola in 45ma piazza restando fermo a 775 punti.