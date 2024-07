Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio 2024 e classifica stelle

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 21 luglio 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 22 al 28? Partiamo segnalando il transito del Sole in Leone e confermando la presenza di Marte in Gemelli. Con un cielo così intrigante, può succedere ogni cosa. Tra i segni zodiacali più fortunati troviamo anche l'inarrestabile Acquario e l'Ariete. Approfondiamo le previsioni astrologicheli diFox, soffermandoci anche sulla, da 3 a 5.leFox dal 22 al 28: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: fase di cambiamento.Fox spera che tu stia seguendo l'istinto. Inavrai modo di sistemare eventuali problematiche di coppia e per vivere l'amore teneramente. Lavoro: Marte ti donerà nuove chance professionali. Ti tornerà utile una persona del Gemelli o del Sagittario.