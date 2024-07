Michele Bravi e l' esperienza in Finalmente l’alba | la musica evoca le immagini il cinema le racconta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) La fascinazione per il grande(di Venezia e non solo), per la teatralità e lo spettacolo:si mette al servizio di Saverio Costanzo e il suol'alba, disponibile su Sky e in streaming su Now. Lido di Venezia, un giorno di inizio settembre. È il giorno della presentazione dil'alba alla Mostra del, ma anche l'occasione per quattro chiacchiere con, che nel film di Saverio Costanzo ha un meritato spazio, un ruolo piccolo ma che resta impresso, per come è legato alla (e valorizzato dalla) sua professione e abilità di cantante. Uno spazio in cui l'artista, così attento alla teatralità e la messa in scena, si è trovato a suo agio e che gli ha permesso di farsi notare in un cast che non si affidava solo allassima emergente Rebecca