In attesa dei gironi | la Futsal può finire in quello Nord

(Di domenica 21 luglio 2024) E’ probabile che laCesena venga inserita nel girone, le possibilità sono concrete, la speranza c’è in base alle iscrizioni che sono arrivate al momento per l’A2 Elite. La Covisoc entro l’inizio della settimana ne verificherà l’attendibilità, poi pochi giorni dopo dovrebbero uscire i. Il gironeper la squadra cesenate rappresenterebbe, rispetto asud dello scorso torneo, dal punto di vista economico e logistico un vantaggio, meno risorse da investire nelle trasferte e inferiori difficoltà logistiche negli spostamenti; sarebbe però di maggiore spessore il valore tecnico del raggruppamento. Intanto entro martedì la società bianconera dovrebbe ufficializzare un pivot e due laterali provenienti da formazioni romagnole di C2 che servirebbero per completare una rosa che punterà ancor una volta sul blocco storico.