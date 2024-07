Il trucco legale per abbassare di molto l’ISEE | avrai più bonus e non solo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 luglio 2024)legalmente è possibile. Il fine è avere accesso ad un maggiore numero die agevolazioni e ottenere più soldi. Dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dipenderanno la quantità di agevolazioni da richiedere e gli importi da ottenere. Più basso saràpiù soldi entreranno nelle tasche degli italiani. Da qui la necessità di ridurre il valore. Comelegalmente(Cityrumors.it)Ogni anno i cittadini corrono a compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per conoscere il valore ISEE legato alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia. La speranza è che l’importo non siaalto in modo tale da avere accesso ad un maggiore numero di prestazioni e di ottenere l’erogazione di somme maggiori (come succede per l’Assegno Unico). Sicuramente il sistema di calcolo non aiuta le famiglie.