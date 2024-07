I taser tolti agli agenti Polizia locale in agitazione Ma i sindacati sono divisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024)pronti a incrociare le braccia glidiai quali l’amministrazione comunale, da poco insediata, ha sospeso l’utilizzo del, la pistola elettrica. Il primo passo è stato la proclamazione dello stato d’che ora passerà da un incontro in prefettura. "Con una semplice e-mail – ha scritto il responsabile provincialedella Uil Fpl, Giovanni Latiano – l’amministrazione ha comunicato al comandante la volontà di sospendere l’impiego del dispositivo. Al di là dell’intervento, non solo secondo noi irrituale, ma anche privo di qualsiasi sussistenza giuridica, rimane il mancato rispetto nei confronti dei lavoratori". La Uil, ma pure idi, ritengono la dotazione una protezione per gli, soprattutto in questo periodo.