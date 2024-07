Ebimotors coglie un ottimo risultato alla 1006 km Aurum

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono stati chiamati in causa per ottenere un grandee così è stato. Da Cermenate (CO) gli uomini disi sono spostati in Lituania per fornire il supporto tecnico e meccanico al team LG OLED & Rimo Aderocorsakmpowered by Hankook. Il lavoro di squadra ha pagato enormemente gli sforzi fatti con unterzo posto assoluto in gara. La Porsche 911 GT3 Cup serie 992, numero 5, scesa in pista con Mantas Janavicius, Marius Bartkus, Aurelijus Rusteika e Benjamin Barker, ha inoltre conquistato il primo posto di classe oltre cherelativa pole position. L’oro di categoria è arrivato con un vantaggio immenso di ben 14 giri sulla seconda vettura classificata. Davvero impeccabili i vari stint di gara dei quattro piloti, bravi a destreggiarsi tra strette chicanes e vetture più lente che spesso davano problemi in fase di doppiaggio.