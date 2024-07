Bande contrapposte e caos Disputa per le piazze dello spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Proseguono le attività della Polizia di Stato dopo l’allarme di venerdì sera, quando è arrivata una segnalazione dalla zona stazione: "C’è uno che va in giro con un coltello". Il tizio, che si sarebbe diretto verso via Eritrea, facendo scattare una vera e propria caccia all’uomo, non sarebbe stato ancora individuato. Quel pomeriggio, poco prima delle 20, le forze dell’ordine arrivate immediatamente sul posto si sono trovate di fronte questa scena: un uomo sanguinante a terra in piazzale Marconi (si era ferito lanciando una bottiglia) e due gruppi contrapposti, da una cinquantina di persone l’uno, che si minacciavano da un lato all’altro di viale IV Novembre. Le forze dell’ordine dopo un po’ sono riuscite a calmare gli animi.