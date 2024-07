Autonomia differenziata | su Corriere e Repubblica sondaggi sul referendum con esiti opposti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) Mentre parte la raccolta delle firme per ilcontro l’, con l’impegno di tutte le forze di centrosinistra con i rispettivi leader in campo due grandi quotidiani si chiedono se ci sarà mai il quorum dei votanti per rendere la consultazione valida. Ipsos perdella Sera e Notoperdanno due risultati diametralmente. Per il primo il quorum è ancora lontano (solo il 33 per cento andrà sicuramente a votare), per il secondo istituto, invece, almeno il 55 per cento degli italiani si recherà alle urne. L’analisi di Noto suPer Noto«il 55% degli italiani è al momento intenzionato a votare, quindi se tale stima, elaborata dall’Istituto demoscopico Notoper, sarà rispettata ilha buone probabilità che sia valido, anche con un discreto margine».