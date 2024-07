Ai giardini di viale Cavallotti il Music Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Doppia dose di rock oggi (domenica) allo chalet lo sBARello di Jesi. Due le band che saliranno sul palco di Jesiaipubblici di. Alle 21 il concerto di Catch The Giant!, preceduto, alle 18, dal live della band astro nascente Decoy. Dalle 18 prenderà il via con un aperitivo speciale e i panini con porchetta, ciauscolo e mortadella by Tomassoni. I Catch the Giant! nascono nel 2018 a Fano ma raggiungono la stabilità con l’attuale formazione nel 2022: Mattia Sciascia alla voce, Simone Serafini e Filippo Sorci alle chitarre, Emanuele Furlani al basso e Giorgio Cuccia alla batteria. "Domenica – raccontano – sarà il nostro primo live a Jesi e siamo pronti a suonare i più grandi successi dell’hard rock targato anni ’80 con accenni dagli anni ’70 ai giorni d’oggi".