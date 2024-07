Toti scena muta in caserma nessuna dichiarazione ai pm Via libera agli incontri politici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) La Spezia, 20 luglio 2024 – E’ durata poco più di un’ora l’uscita da casa di Giovanni. Giusto il tempo del viaggio andata e ritorno dalla sua abitazione del Cafaggio di Ameglia alla’Tullio Santini’ della Guardia di Finanza in via San Bartolomeo a Spezia. La permanenza negli uffici delle fiamme gialle è stata davvero veloce. Ha soltanto osservato le formalità di rito e salutato cortesemente i militari che lo stavano attendendo in una saletta riservata per il collegamento da remoto con i giudici e l’avvocato Stefano Savi. E poi ha pronunciato la frase di rito, per altro prevista. Al giudice Paola Faggioni e ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti tutti collegati in videoconferenza dalla Procura di Genova il presidente di Regione Liguria ha espresso di avvalersi della facoltà di non rispondere.