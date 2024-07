Sanità Liguria Napoleone UGL | Furti in varie strutture aggressioni ad operatori Bisogna alzare il livello di sicurezza in tutte le strutture

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Troppo spesso, oramai, arrivano notizie diai danni di pazienti, lavoratori e visitatori “Il tema dellaall’interno dellesanitarie non riguarda, purtroppo, solo lecui quotidianamente, sono sottoposti glisanitari. Troppo spesso, oramai, arrivano notizie diai danni di pazienti, lavoratori e visitatori. Insomma, una vera e propria giungla” dichiara Patrizia, segretario regionale della UGL Salute. “Nel territorio ligure sono moltissimi i casi di denunce per questi gravi fatti. Fino ad arrivare a quello vergognoso messo in atto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova dove sono stati forzati armadietti di bambini ricoverati nella struttura. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato il malfattore, non può certo far sminuire la gravità del fatto.