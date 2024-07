Manca l’amichevole con una squadra di A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Il Cesena sta crescendo. Anche se la rosa non è ancora completa, ad Acquapartita, dopo la seconda uscita contro la Sampierana, si comincia a vedere l’ossatura della, mostrata da Mignani nel primo tempo, con una formazione che in questo momento avrebbe potuto essere quella titolare. Con l’eccezione di Donnarumma, out per un acciacco da cui l’esterno per sua ammissione sembra essere guarito. Qualche interrogativo per l’assenza in porta di Siano, sulla carta secondo portiere della stagione alle spalle di Pisseri che ha regolarmente giocato nel primo tempo, sostituito nella ripresa da Klinsmann. Alla precisa domanda il tecnico ha risposto che si tratta di normale avvicendamento durante la preparazione.