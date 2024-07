Lo show di Trump | Dio pace nel mondo e grande deportazione I fan lo incoronano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ottaviani "Siamo a un passo dal crollo della democrazia americana". Alan Friedman, giornalista e scrittore statunitense non usa giri di parole per descrivere la situazione e con il QN ha fatto il punto sul discorso di Donaldalla convention repubblicana di Milwaukee. Un discorso che molti hanno definito moderato e istituzionale e che per Friedman invece è stato ‘solo uno’. "SOPRAVVISSUTO PERCHÉ DIO ERA DALLA MIA PARTE" Che il candidato dei repubblicani si riconduca a più miti consigli, per Friedman è un’ipotesi che semplicemente non esiste. "È ildi sempre. Di vero non esiste niente – spiega –. Non sta cercando di parlare a tutta l’America, né vuole l’unità. Ha nominato come vice l’estremista peggiore che si possa immaginare, con posizioni vicine a quelle di Casa Pound.