Lo scatolone che ’digerisce’ cinquemila bottiglie di plastica

(Di sabato 20 luglio 2024) Avete una o piùvuote diin Pet da acqua minerale e da bibita e non sapete dove buttarle? Da ieri a Zola Predoca c’è l’ecocompattatore "Coripet per il bottle to bottle" (ossia ricavare Rpet dausate per realizzarne di nuove) che le schiaccia, una volta inserite da un buco. Ci stanno ben 5milaschiacciate in questoalto un metro e 70 e largo due, piazzato all’ingresso del supermercato Coop di Zola (via Delle Officine 27), inaugurato sotto un sole cocente dal sindaco Davide Dall’Omo con la festa dei bambini del centro estivo Ricreamente che al centro sociale Pertini hanno partecipato a un laboratorio sulla raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.