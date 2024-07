Impianto di risalita | Serve manutenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Continua a tenere banco a Osimo la questione dell’dicon le minoranze di centrosinistra che chiedono, tramite un ordine del giorno, l’impegno dell’amministrazione comunale per l’inserimento dei fondi per lastraordinaria nella prossima scadenza degli equilibri di bilancio 2024–2026 fissata entro il 31. "Premesso che l’amministrazione comunale uscente proprio nel dicembre scorso aveva richiesto un preventivo ad una ditta specializzata per effettuare tale intervento dal costo di circa due milioni di euro e visto che con la conclusione del mandato amministrativo 2019–2024 la stessa ha lasciato un avanzo libero di quasi sei milioni al neo eletto sindaco Francesco Pirani, crediamo sia necessario farlo – recita il documento –.