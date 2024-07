I 77 anni di Brian May compleanno in Toscana per la leggenda dei Queen

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Lajatico (Pisa), 20 luglio 2024 – Due palloncini con scritto (in italiano) “buon” e il suo immancabile, placido sorriso:May ha festeggiato 77ine, citando le sue stesse parole, “è stato indimenticabile. A quanti capita di sentirsi dedicare “Happy birthday to you” dalla voce di Andrea Bocelli e di tutto il bellisimo pubblico toscano? Indimenticabile”. Ilrio chitarrista deiera a Lajatico per il Teatro del Silenzio del cantante toscano e per coincidenza venerdì era anche il suo, il 77esimo. Suona strano, ma anche le leggende invecchiano, però sir May invecchia proprio bene. Sempre sorridente e entusiasta della vita, ha scritto sui social di quanto sia stato fantastico questotoscano, ripostando il video di Bocelli che, accompagnato dal pubblico di Lajatico, gli intona “Tanti auguri a te”.