Brambati sorprende | Inter regina del mercato Mosse anticipate!

(Di sabato 20 luglio 2024) Massimoha commentato su Radio Sportiva il calcioitaliano in generale, focalizzandosi anche sull’e sui suoi acquisti.– Massimoha le idee chiare sulle gerarchie della prossima stagione in campionato. Parte davanti una, lo conferma su Radio Sportiva: «La Juventus per ora potrebbe essere ladelper il numero delle operazioni, ma non lo è. Sta lavorando in maniera intensa e sta rivoluzionando l’organico. Credo che l’, essendosi mossa in anticipo ed avendo fatto unanticipato con due pezzi importanti, sia favorita. Si è mossa al dettaglio, è ladel. Ha la struttura vincente dell’anno scorso, ha l’organico vincente da anni e sta andando benissimo».