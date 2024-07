Addio a Pippo Tassoni Oggi i funerali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Piceno in lutto. A 77 anni, infatti, è morto Giuseppe, conosciuto da tutti come. Ha lavorato, una vita, come venditore all’AutoLelli; da ragazzo, invece, aveva lavorato come deejay, collaborando anche con Radio Ascoli. Nato nella zona delle caldaie, è stato sempre un grande appassionato di musica e amante della vita. Il funeralealle 16 nella chiesa del Cuore Immacolato.è deceduto, purtroppo, a causa della malattia e i familiari invitano tutti a non acquistare fiori ma a fare donazioni all’Ail.