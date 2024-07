Truffe Nuove Acque mette in guardia i propri utenti su falsi tecnici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 –insuche si spacciano per personale aziendale. La segnalazione è giunta, si spiega in una nota, da un utente aretino, che ha riferito di due uomini che si sono presentati a casa sua con indumenti ad alta visibilità (giubbottigialli, tipici dei cantieri) e a bordo di una berlina, qualificandosi appunto comedi. A tutela degli, la società ricorda che la competenza deinon va oltre il contatore e che, solitamente, l'accesso all'abitazione si rende necessario solo nel caso in cui il contatore sia collocato all'interno della stessa e unicamente per le esigenze di lettura e/o interventi sullo stesso.