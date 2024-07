Slitta Sanremo 2025 ecco quando inizia

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Era nell'aria da giorni e ora è ufficiale: il Festival disi terrà dall'11 al 15 febbraio su Rai 1, anziché dal 4 all'8 comelmente previsto. Lo ha annunciato l'AD Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti del servizio pubblico.: Confermato lomento di una settimana! La decisione di posticipare il Festival è stata presa per evitare una sovrapposizione con i quarti di finale di Coppa Italia, in programma proprio nelle stesse date su Mediaset. Una scelta obbligata, come ha spiegato lo stesso Sergio: "Non c'era possibilità di cambiare le date delle partite di Coppa Italia e, per non penalizzare il pubblico che vuole godersi entrambi gli eventi, abbiamo deciso di spostare il Festival.