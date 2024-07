Sbloccati gli stipendi per gli operatori del cantiere Lusciano l’UIL | Resta la preoccupazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCostatiamo, con estremo rammarico, che solo oggi i lavoratori deldihanno percepito loo di giugno – così in una nota UIL Trasporti Caserta Ma la situazione potrebbe precipitare in qualsiasi momento, in quanto, sembrerebbe che la logica aziendale sia quella classica, ovvero, connessa ai pagamenti dei corrispettivi da parte del Comune. Ciò vuol dire che, nel caso in cui il Comune non dovesse determinare il pagamento di un solo canone alla Ecoce S.r.l. i lavoratori potrebbero ritrovarsi nella situazione di non percepire le retribuzioni. E’ per questa ragione che siamo seriamente preoccupati anche per il pagamento delle competenze di luglio, in scadenza il prossimo 15 agosto, quando, per intenderci, tutti gli uffici comunali osserveranno il periodo di chiusura, per cui, si presume che la Ecoce S.r.l.