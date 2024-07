Quel pazzo venerdì 2 prima immagine con Chad Michael Murray nei panni di Jake

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,2 è attualmente in produzione presso la Disney con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis che riprendono i loro iconici ruoli del duo madre-figlia, oltre 20 anni dopo il primo film. Diretto da Nisha Ganatra, la regista di Welcome to Chippendales, il sevedrà anche il ritorno di altri membri del cast originale, tra cui Mark Harmon,, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.torna neidiin2 Nel primo film,interpretava, l’interesse amoroso di Anna, il personaggio di Lohan. Oggi, i Walt Disney Studios hanno condiviso un primo sguardo al ritorno di, che ha conservato il suo fascino da rubacuori. “è tornato, baby.