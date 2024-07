Pensioni | a 65 anni arrivano le due indennità che ti accompagnano ai 67 anni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ecco come è possibile godere di un’dai 65che vi accompagnerà fino all’età della pensione: i due strumenti utili. Come tutti sanno, le regole della legge Fornero per andare in pensione prevedono un duplice requisito, ovvero i 67di età da una parte ed almeno 20di contributi dall’altra. Questo sistema esiste ormai da 11ed è stato ideato per garantire la stabilità del sistemastico. Quali misure è possibile sfruttare a 65fino all’età per la pensione (cityrumors.it)Ma non tutti sanno, invece, che negli ultimisono state introdotte due misure che consentono di interrompere il lavoro prima del tempo. Si tratta di dueerogate a partire dai 65che vanno ad “aggirare” le regole del sistema previdenziale, traghettando il contribuente fino all’età della pensione.