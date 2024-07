Omicidio Floriana Floris condannato a 22 anni il compagno Paolo Riccone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arriva la sentenza per la morta di, uccisa il 6 giugno 2023 a Incisa Scapaccino (Asti). Per quell', quello che all'epoca era il suoè statoa 22di carcere ad Alessandria. Era accusato di averla massacrata a coltellate: il delitto era stato scoperto dai carabinieri tre giorni dopo, quando i familiari della donna avevano dato l'allarme. L'era stato commesso in casa. Al momento dell'arrivo dei carabinieri, 51, era in camera da letto in stato confusionale. Nel corso delle indagini erano stati recuperati alcuni brevi video realizzati dacon un telefonino: documentano una lite che sembra precedere di poco l'aggressione.