Oaktree accordo da un miliardo! Ma non per l’Italia e l’Inter

(Di venerdì 19 luglio 2024)lavora parallelamente ad altre piste, oltre alla gestione del, come ovvio. Il fondo che da due mesi è proprietario della società ha chiuso unclamoroso: da undi sterline. CIFRE GROSSE – Due mesi faentrava ufficialmente nel. La mancata restituzione del prestito da parte di Steven Zhang faceva decadere la proprietà Suning e l’ingresso definitivo del fondo, che si prendeva le quote in automatico per insolvenza del creditore. Anche in questi giorni i rappresentanti si sono trovati a Milano, per seguire da vicino quello che è un asset di assoluto prestigio. Ma non è certol’unica attenzione chesta mettendo in pratica in questo periodo. Anzi: ce n’è una con cifre da capogiro, ben più alte del valore dato al club nerazzurro.