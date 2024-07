Magenta il Centro Moda Idea Più chiude | quindici persone a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Milano), 19 luglio 2024 – Un altro pezzo della storia dise ne va. Anche ilPiù ha chiuso definitivamente. Alla base i problemi del commercio che non hanno risparmiato nemmeno il celebre store di via Espinasse. E con la chiusura si apre il problema per unana di lavoratrici, più che altro commesse, che erano occupate nel famoso magazzino d’abbigliamento. Le lavoratrici sono state avvisate un mese e mezzo fa e si sono rivolte subito ai sindacati nel tentativo di trovare una conciliazione. “L’azienda però non è andata incontro alle richieste formulate dall’assemblea delle lavoratrici – commenta Manuel Vulcano, funzionario Cub – Chiedevano un incentivo all’esodo congruo con gli anni lavorati, ma non c’è stato nulla da fare. A questo punto come sindacato impugneremo i licenziamenti”.