Fabriano Campionati Fisdir a Terni buone le prove degli atleti della Po di f Mirasole

(Di venerdì 19 luglio 2024) In vasca con Sergio Farneti, Sandro Rotatori e Michele Biliku seguiti dall’allenatrice Giovanna D’Agostino, 19 luglio 2024 – Campionato Italiano Assoluto di Nuotoin scena alle piscine dello stadio diorganizzato dalla Virtus Buonconvento. La PO.DI.Fin vasca con Sergio Farneti, Sandro Rotatori e Michele Biliku seguiti dall’allenatrice Giovanna D’Agostino. Michele Biliku nei 100 rana II2 con il crono 2:17.27 si piazza al 15° posto assoluto, migliorandosi ben dieci secondi (2:27.40). Nei 100 metri dorso è al 13° posto con 2:06.70 anche in questa gara si migliora di ben cinque secondi (2:11.10). Nei 200 dorso 9° posto assoluto con 4:27.62. Sergio Farneti nei 100 dorso II1 conquista il 12° posto assoluto in 2:11.21. Nei 100 rana in 1:52.88 è al 16°. Nei 200 rana conquista la finale nella seconda batteria e con il 4° tempo 3:58.