Cyber guasto | i disservizi digitali non toccano Fiumicino ma si registrano ritardi su voli

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Il down dei sistemi informatici mondiali non ha provocato conseguenze sui sistemi operativi all’aeroporto di, a siper gli inevitabili riflessi, super gli Usa e per l’Europa, con. Aeroporti di Roma segnala che, “nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificandoe/o cancellazioni suiin partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it” . Al momento risultano, in media tra i 60 ed i 90 minuti,diretti a New York (3 collegamenti), Chicago, Detroit, Atlanta, Boston, Filadelfia, Alicante, Barcellona, Londra, Manchester, Edimburgo (Ansa).