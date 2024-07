Cyber guasto aeroporti in tilt voli cancellati o in ritardo | come ottenere il rimborso e cosa fare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 2024 –o ina Malpensa e Linate per effetto dei gravissimi problemi al meccanismo di gestione Microsoft in Usa e le ripercussioni, soprattutto indirette ci sono. Ma in una situazione simile, per quanto straordinaria, l’utente consumatore ha diritto a rimborsi o indennizzi Microsoft down, servizi informatici inper aerei, banche e media Ail punto è l’Aduc, l’Associazione Diritti Utenti e Consumatori. “In questi casi – spiegano gli esperti Aduc le compagnie aeree non si rendono disponibili agli indennizzi perché dicono che non sono problemi dovuti alla loro organizzazione ma la legge dice in modo diverso perché, a meno che non si tratti di un problema specifico legato allo specifico volo, quando i sistemi generali di controllo e organizzazione saltano, le norme e gli indennizzi previsti dalle norme europee valgono”.