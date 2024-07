Ci sono le prove Lino e Alessia svolta choc dopo Temptation Island | quello che si è visto al falò è niente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) PerFilippo Bisciglia ha fatto una mossa mai vista prima a. All’ennesimo rifiuto di lui di incontrare la fidanzata al, ha registrato un video. Video in cui la napoletana fa sapere al compagno: “È un’ora che sto qui, se non vieni me ne vado. Adesso”. E a quel punto lui ha accettato di raggiungerla sul famoso tronco di legno in spiaggia. Ed è successo proprioche anticipava Dagospia poche ore prima della quarta puntata di. Ossia undi confronto, chiuso con una rottura, ma anche una successiva richiesta dell’ex fidanzato di poter rivedere, come mostrato nell’anteprima della prossima puntata. “Tenetevi forte.