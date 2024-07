Chiesa e la scadenza nel 2025 | Marotta resta a guardare? Una possibile chiave!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Federicorappresenta al momento un vero e proprio esubero per la Juventus: il calciatore, il cui contratto scade nel, potrebbe rappresentare un obiettivo concreto per l’Inter di Giuseppea parametro zero. LA SITUAZIONE – Federicovive una situazione particolare con la sua Juventus, data ladel proprio contratto con i bianconeri nele la difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo del contratto con il club piemontese: Giuseppe, che di colpi a parametro zero se ne intende benissimo, conosce la situazione e potrebbe studiare le possibili mosse. Nulla di concreto esiste, al momento, tra il calciatore toscano e l’Inter per un suoingaggio da parte dei nerazzurri in questa finestra estiva di calciomercato. Ma nulla è da escludere per il futuro.