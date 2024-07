Calciomercato | tutti gli spostamenti al 18 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilestivo delentra nel vivo, con numerose trattative e trasferimenti che stanno ridisegnando le squadre in vista della prossima stagione. Ecco un riepilogo delle principali operazioni concluse e delle trattative in corso al 18. Napoli: Lindstrom all’Everton Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton. Dopo una stagione non particolarmente brillante, il centrocampista danese cerca un nuovo inizio in Premier League. Il club partenopeo sta valutando diverse opzioni per sostituirlo, tra cui il giovane talento italiano Samuele Ricci. Juventus: Addii e Nuovi Arrivi In casa Juventus, l’addio di Adrien Rabiot sembra ormai certo. Il centrocampista francese non ha rinnovato il contratto e potrebbe trasferirsi al Milan o al Napoli.