Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 19 luglio 2024

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il prossimo 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunquelee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Niente da fare per Juan Cabal, ufficiale alla Juventus. Si cerca quindi sempre un difensore con il nome di Johan Vasquez del Genoa che è nuovamente emerso in queste ore. Restano vive le opzioni Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, svincolati, cala Jaka Bijol dell’Udinese. Si attende l’annuncio di Alex Pérez, che ha già svolto le visite mediche, anche per capire se giocherà in Primavera o in prima squadra.