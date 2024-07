Autostrada A4 chiude la stazione di Bergamo per due notti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire diverse attività, saranno adottati provvedimenti di chiusura che riguardano anche la Bergamasca. Per duesarà vietato il transito dalladi, dalle 21 di lunedì 22 alle 5 di martedì 23 luglio e poi alla stessa ora della notte successiva per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. Tra il 21 e il 22 per consentire lavori di manutenzione dei pali luce sarà chiusa ladi Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. Dalle 21 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa ladi Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.