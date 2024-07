Un anno fa l’addio a Valentino | Abbiamo avuto giustizia ma resta la nostra disperazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Quella seraera rimasto a casa fino alle 22.25 insieme ai suoi amici, erano in garage a fare festa, poi mi ha chiesto se poteva andare a mangiare un gelato. Hpreso la bici e sono usciti. Un quarto d’ora dopo ho ricevuto la telefonata dal suo cellullare, era l’amica Giorgia che mi diceva dell’incidente. Non dimenticherò mai quei momenti". Era il 17 luglio 2023 quandoColia, 15 anni, venne ucciso mentre stava attraversando viale Kennedy sulle strisce pedonali. Alla guida del furgone c’era Bogdan Pasca, 33enne romeno, senza patente valida e con un tasso alcolemico di 1,1 grammo/litro. Un impatto violento, un volo di 38 metri, trasportato d’urgenza in ambulanzaè morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza.