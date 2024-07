Spoiler Trono Classico Uomini e Donne | Maria ha già scelto un tronista? È famoso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Durante queste settimane in cui si stanno effettuando i casting per la prossima edizione di, sul web stanno trapelando alcune indiscrezioni in merito a quello che sta accadendo. Ebbene, pare cheDe Filippi potrebbe aver giàil primodella nuova edizione del programma. Si tratterebbe di un personaggio, specie in questo periodo. Ecco chi potrebbe salire suldia settembre Di ipotesi sui possibili tronisti della prossima edizione dine sono trapelate diverse sul web. Pare che la conduttrice abbia intenzione di mixare le scelte, affidando ilsia a personaggi famosi sia a volti sconosciuti. Tra i primi sono spuntati ex partecipanti del talk show, ma non solo.