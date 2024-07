Sardegnadonna scomparsa | fatta a pezzi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 19.48 Erano dentro un grosso borsone da calcio abbandonato sotto un albero i resti di un cadavere trovato nelle campagne di Sinnai, in Sardegna, (Cagliari). Gli inquirenti sono convinti siano di Francesca Deidda,la 42enneda San Sperate il 10 maggio. Il ritrovamento è avvenuto grazie al fiuto di uno dei cani molecolari arrivati nei giorni scorsi da Bologna. Domani l'autopsia. Il marito, un autotrasportare 42enne, arrestato per omicidio, usava il telefono della moglie fingendosi lei per far credere che fosse ancora viva.