Migranti Mattarella | Lezione di civiltà dal Brasile li fa cittadini

(Di giovedì 18 luglio 2024) RIO DE JANEIRO – “Ilda’ unadi civilta’ non soltanto con l’accoglienza e la crescita sociale deima anche con la capacita’ di renderepersone venute da tante parti del mondo, tutti brasiliani, autenticamente e orgogliosamente brasiliani. Pur sapendo di origini e di antenati di altri paesi”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioa Rio de Janeiro, dove si trova in visita di Stato. E poi ha aggiunto: “Vi e’ da pensare in termini innovativi: il mondo ha bisogno di energie nuove. I vecchi protagonisti non sono da accantonare ma sono insufficienti e inadeguati per i problemi globali che il mondo presenta. Hanno bisogno anche loro, come ne ha bisogno la comunita’ internazionale, di nuovi protagonisti.