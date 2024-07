Mattarella | non rassegnarsi a guerra soluzioni politiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rio de Janeiro, 18 lug. (askanews) – “Non possiamo rassegnarci alla”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo a Rio de Janeiro al Centro Brasiliano per le Relazioni Internazionali. “Soltanto, processi di pace inclusivi, una strategia di prevenzione dei conflitti e una rinnovata fiducia nel multilateralismo e nelle Nazioni Unite possono offrire possibilità concrete di edificare un orizzonte di ritrovata pace, di ricostruzione, di crescita sociale ed economica”, ha aggiunto. “Al pari del Brasile e di altri grandi Paesi – ha sottolineato– aspiriamo alla pace e la perseguiamo. Come italiani, come europei, come membri responsabili del consesso delle Nazioni riteniamo che essa debba essere costruita a partire da principi di elementare giustizia e ancorata al diritto delle genti.